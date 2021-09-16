Шевченко оценил шансы «Милана» на выход из группы в Лиге чемпионов
13:48
Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Милан» может побороться за первое место в группе, но в то же время вылет команды из ЛЧ не станет трагедией. Группа сложная, причем сложная не только для «Милана», а для всех, кто играет в ней. Группа сбалансирована, футболисты смогут получить огромный опыт", — приводит Football Italia слова Шевченко.
Вчера «Милан» проиграл «Ливерпулю» (2:3) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. В следующем туре «россонери» встретятся с «Атлетико» 28 сентября.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/shevchenko-milan-can-win-champions-league-group/
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