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Скоулз прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

16:18
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).

«Была большая ошибка в конце игры со стороны Лингарда. Это показывает, что в Европе сложно играть, куда бы вы ни поехали.

Вы должны играть в свою игру. Вы должны быть психологически настроены. Да, они начинали хорошо, но плохое решение в игре может это изменить. Это было плохое касание, плохой подкат, и игра перевернулась с ног на голову.

Уле собрал состав, способный брать большие трофеи, и для этого его пригласили. Единственное отличие — это качество тренеров. У «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» есть зарекомендовавшие себя победители. У нас есть Уле, который проделал фантастическую работу по построению состава, сейчас у него есть все эти игроки. Он уже должен выиграть что-то", — приводит слова Скоулза Mirror.

Ответный матч состоится 8 декабря в Манчестере.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/solskjaer-sack-manchester-united-scholes-24986958

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Екатерина Савостина все материалы автора

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