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«Мы нацелены на Лигу Европы». Луческу — о еврокубковом сезоне

18:01
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что его клуб будет бороться за выход в плей-офф Лиги Европы.

«Динамо» преодолело сложный период, клуб три года кряду не выступал в Лиге чемпионов. Сейчас нам попалась сложная группа, с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем». С туринцами играли неплохо, хотя и уступили 0:2. Сейчас нам нужно вести борьбу за Лигу Европы", — цитирует Луческу Rai Radio 1.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов украинский клуб на выезде сыграет с «Ференцварошем». Встреча пройдет в среду, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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