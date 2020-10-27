Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что его клуб будет бороться за выход в плей-офф Лиги Европы.

«Динамо» преодолело сложный период, клуб три года кряду не выступал в Лиге чемпионов. Сейчас нам попалась сложная группа, с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем». С туринцами играли неплохо, хотя и уступили 0:2. Сейчас нам нужно вести борьбу за Лигу Европы", — цитирует Луческу Rai Radio 1.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов украинский клуб на выезде сыграет с «Ференцварошем». Встреча пройдет в среду, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).