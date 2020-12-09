Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей против «Челси» (1:1) подвел итоги группового турнира Лиги чемпионов.

— Чем довольны в групповом турнире Лиги чемпионов?

— В этой Лиге чемпионов мы столкнулись с большими трудностями, в некоторых матчах не могли рассчитывать на 7 наших футболистов основного состава, а это очень много. Но я рад, что мы смогли выйти в Лигу Европы, сыграть вничью с «Челси» на «Стемфорд Бридж».

— Какой опыт для себя, как тренера, вы вынесли по итогам всех матчей группового этапа Лиги чемпионов?

— Когда смотришь много игр лучших команд Европы, как тренер, видишь тенденции, скорости, фишки современного футбола. Это огромный опыт для всей команды. Мы видим, где мы что-то делаем правильно, а где нужно прибавлять, менять что-то в тренировочном процессе. Это настоящий праздник — выходить играть на такие матчи. Мы разбираем игру соперников, понимаем нюансы, видим, на что равняться. Есть много пищи для размышлений, которую нужно осмыслить на сборах и внести в свою работу. (Екатерина Потапова)