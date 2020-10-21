Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

Отметим, Мусаев пропустил матч во Франции из-за ангины.

— С теми трудностями, с которыми мы столкнулись, ничья — хороший результат, — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Первый тайм был хорошего содержания, концовку немного отдали сопернику. Не смогли произвести те замены, которые могли бы сделать. Но в целом, учитывая, что мы играли с четырьмя защитниками — два в атаке, два в обороне на флангах — результат приемлемый для дебютного матча. Ребята молодцы.

— Как команда подходила к матчу в отсутствии лидеров? Было видно, что колени не дрожали.

— Это было видно еще в Краснодаре. На последней тренировке было видно, как они собраны, сконцентрированы. Сейчас мы понимали, что другого выхода нет. Можно плакаться, что кого-то не хватает, мы такие бедные, но нужно работать и терпеть.

— Вы выбрали нападающими двух защитников. Насколько этот эксперимент может стать обычным делом, когда все будут здоровыми?

— Это может больше зашевелиться наших нападающих. Они увидели, что у них есть конкуренты не только в их амплуа, но с теми игроками, которые играют ниже. Сегодня мы понимали, что «Ренн» играет высокой линией и нам нужны быстрые переходы с открыванием. Может быть не все получилось, но отчасти Смольников и Рамирес подходили под эту модель. Шапи подходил меньше, потому что он любит больше открываний в недодачу. Думаю, надолго потеряли Петрова, поэтому такое сочетание будет трудно повторить в ближайшие пять матчей.