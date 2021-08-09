Защитник «Бенфики»: «Лига чемпионов — очень большой турнир. Мы будем драться до последнего»
18:11
Защитник «Бенфики» Лукас Вериссимо заявил, что в команде ожидают сложной игры в ответном матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».
«Будет очень большая игра, мы еще немного не готовы. Домашний матч будет тяжелым. Мы знаем наши сильные качества. Знаем, что будет тяжело, но и знаем, что делать.
Лига чемпионов — очень большой турнир, и «Бенфика» должна присутствовать в нем. Мы будем драться до последнего», — цитирует Вериссимо ТАСС.
«Бенфика» проведет ответный матч против «Спартака» 10 августа. В первой встрече, которая состоялась 4 августа в Москве, лиссабонцы одержали победу со счетом 2:0.
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