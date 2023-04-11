Мостовой рассказал, для кого в паре «Манчестер Сити» — «Бавария» поражение тяжелым ударом

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой проанализировал расстановку сил в противостоянии английского «Манчестер Сити» и немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«В этой паре я не вижу фаворита. Оцениваю шансы соперников на выход в полуфинал как 50 на 50. Встречаются две команды, одна из которых, по-моему, должна играть в финале. Поэтому жаль, что они сошлись уже в четвертьфинале. Поражение станет более тяжелым ударом для «Манчестер Сити». Если англичане не пройдут «Баварию», такой исход может повлиять на будущее Хосепа Гвардиолы в команде. Он уже столько лет работает в Манчестере, за это время потрачены огромные средства, а победы в Лиге чемпионов до сих пор нет. Последний раз Гвардиола завоевывал этот трофей более 10 лет назад с «Барселоной» и Месси. Что касается «Баварии», то смена главного тренера пошла ей на пользу. Она уже встряхнула команду», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Первый матч в этой паре пройдет 11 апреля в Манчестере, а ответный состоится 19 апреля в Мюнхене.