Модрич пропустит второй матч «Реала» с «Наполи» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Лука Модрич из-за травмы пропустит домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против ««Наполи», который состоится 29 ноября, сообщает Cope.

38-летний хорват получил повреждение подколенного сухожилия в гостевой игре 14-го тура ла лиги против «Кадиса» (3:0) и был заменен на 70-й минуте.

Как утверждает источник, травма хорвата не слишком серьезная, но она не позволит ему сыграть против «Наполи». Также футболист пропустит домашнюю встречу 15-го тура чемпионата Испании против «Гранады».

В сезоне-2023/24 Модрич провел за «Реал» 18 игр в этом сезоне и сделал 2 результативные передачи.

«Королевский клуб» с 12 очками занимает 1-е место в группе C Лиги чемпионов.