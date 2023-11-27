Прямая трансляция игры ЛЧ «ПСЖ» — «Ньюкасл» на «Матч ТВ» начнется в 22.45 мск 28 ноября

Французский «ПСЖ» 28 ноября, во вторник, в Париже сыграет против английского «Ньюкасла» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ в прямом эфире и бесплатно покажет видеотрансляцию игры «ПСЖ» — «Ньюкасл». Начало — в 22.45 мск.

Следить за ключевыми событиями матча Лиги чемпионов можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Парижане с шестью очками занимают второе место в турнирной таблице группы F. «Ньюкасл» находится на четвертой строчке с 4 баллами. 4 октября 2023 года «сороки» разгромили «ПСЖ» со счетом 4:1 в матче 2-го тура группового турнира ЛЧ.

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