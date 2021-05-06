Модрич пожелал полузащитнику «Челси» Маунту удачи в финале Лиги чемпионов
16:17
Полузащитник «Реала» Лука Модрич пожелал удачи игроку «Челси» Мэйсону Маунту в финале Лиги чемпионов.
Напомним, лондонский клуб в полуфинале турнира обыграл мадридцев с общим счетом 3:1. Маунт отметился голом во второй игре.
По окончании ответного матча Модрич обнял Маунта и сказал ему: «Мэйсон, желаю удачи в финале». Этот эпизод попал в трансляцию канала BT Sport.
В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 29 мая в Стамбуле.
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