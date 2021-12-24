Шкриньяр оценил шансы «Интера» победить «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Я верю в нашу команду. «Интер» способен создать проблемы «Ливерпулю», особенно на «Сан-Сиро». Мы будем готовы, даже несмотря на тяжелый график в январе и феврале», — приводит слова Шкриньяра Corriere della Sera.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» состоится 16 февраля в Милане.
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Дополнительная информация:
https://www.corriere.it/sport/calcio/21_dicembre_24/skriniar-inter-favorita-lo-scudetto-conte-martello-inzaghi-come-compagno-squadra-1cd5393a-642f-11ec-b1af-a17af24cc52d.shtml
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