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Эмери считает, что «Вильярреал» может гордиться собой несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед»

01:23
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Главный тренер «Вильяреала» Унай Эмери после поражения от «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что испанская команда может гордиться собой.

«Несмотря на результат, мы можем гордиться собой. Мы приехали сюда, на матч с «МЮ», и могли победить. Мы должны были лучше сыграть в концовке.

Сегодня был непростой тест против фаворита группы. По нему мы могли увидеть, на каком уровне мы находимся. Эта команда взрослеет, но результаты все еще не приходят, мы должны сделать следующий шаг в развитии. Мы продолжим усердно работать и подойдем к матчу с «Янг Бойз» с положительным настроем", — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Манчестер Юнайтед — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032730--man-united-vs-villarreal/

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Евгений Козинов все материалы автора

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