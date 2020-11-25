Мингеса доволен дебютом в Лиге чемпионов: «Всю неделю переживал, думая, сыграю я или нет»
Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса после победы над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (4:0) рад своему дебюту в еврокубковом турнире. Также он отметил, что переживал перед этой встречей.
— Я очень рад, — цитирует пресс-служба УЕФА Мингесу. — После стольких лет усердной работы, жертв и страданий мне наконец-то удалось дебютировать в Лиге чемпионов, победить с лучшей командой в мире и осуществить свою мечту.
Я всю неделю переживал, думая, сыграю я или нет, но как только я узнал, что выйду на поле, я очень обрадовался, у меня появилось желание победить. В такие вечера, как этот, хочется вспоминать семью, друзей, девушку — людей, которые всегда были рядом и знают, как много я работал и чем пожертвовал, чтобы достичь этого. Надеюсь, это начало чего-то большого и значимого.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029435--dynamo-kyiv-vs-barcelona/
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