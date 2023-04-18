«Милан» обыгрывает «Наполи» после первого тайма благодаря голу Жиру

«Милан» обыгрывает «Наполи» после первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:0.

Автором забитого гола стал нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 43-й минуте встречи с передачи Рафаэла Леау.

На 22-й минуте Жиру не реализовал пенальти. Форвард пробил в правый угол ворот, но голкипер Алекс Мерет отразил удар.

В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своем поле одержал победу со счетом 1:0. Ответная игра проходит в Неаполе.