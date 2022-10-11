«Челси» победил «Милан». «Россонери» с 18-й минуты играли вдесятером

«Челси» обыграл «Милан» в Лиге чемпионов

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«Челси» в гостях обыграл «Милан» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

В составе лондонцев голы на счету Жоржиньо и Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Россонери» с 18-й минуты играли вдесятером, после удаления Фикайо Томори.

В другом матче «Динамо» Загреб дома сыграло вничью с «Зальцбургом» — 1:1.

У хозяев забил Роберт Любичич. У гостей отличился Николас Зайвальд.

В группе E лидирует «Челси» с 7 очками. Далее идут «Зальцбург» (6 очков), «Милан» (4 очка) и «Динамо» (4 очка).