Месси восстановился после травмы и готов сыграть с дортмундской «Боруссией»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси восстановился после травмы и готов провести первый официальный матч в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Аргентинец получил повреждение икроножной мышцы 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).

Завтра, 17 сентября, «Барса» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.

Также после повреждения восстановился запасной вратарь «Барсы» Нету.