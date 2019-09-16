Месси восстановился после травмы и готов сыграть с дортмундской «Боруссией»
15:31
Капитан «Барселоны» Лионель Месси восстановился после травмы и готов провести первый официальный матч в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Аргентинец получил повреждение икроножной мышцы 5 августа в товарищеской игре с «Арсеналом» (2:1).
Завтра, 17 сентября, «Барса» проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда.
Также после повреждения восстановился запасной вратарь «Барсы» Нету.
? [INJURY NEWS] Leo #Messi and Neto declared fit for @ChampionsLeague opener ?? pic.twitter.com/WGN7BgRQlk— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2019
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур