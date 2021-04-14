Мбаппе установил рекорд нынешней Лиги чемпионов по офсайдам

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) шесть раз попадал в положение вне игры, сообщает Opta. Это рекорд ЛЧ текущего сезона по количеству офсайдов за один матч.

Единственный мяч в этой игре забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Парижане благодаря победе 3:2 в первой игре вышли в полуфинал.