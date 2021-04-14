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Мбаппе установил рекорд нынешней Лиги чемпионов по офсайдам

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Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1) шесть раз попадал в положение вне игры, сообщает Opta. Это рекорд ЛЧ текущего сезона по количеству офсайдов за один матч.

Единственный мяч в этой игре забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Парижане благодаря победе 3:2 в первой игре вышли в полуфинал.

ПСЖ — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры