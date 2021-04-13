«Челси» — «Порту»: невероятный гол Тареми ударом через себя на последней минуте
13 апреля 2021, 23:58
Лондонский «Челси» уступил «Порту» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, по решению УЕФА прошедшая в испанской Севилье на, закончилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. Нападающий Мехди Тареми отличился на 94-й минуте потрясающим ударом через себя в падении.
«Порту» красиво ушел из ЛЧ ???— Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021
Только посмотри на этот чудо-голище ударом через себя на последней минуте ? pic.twitter.com/RS256hzn2T
В полуфинале соперником команды Томаса Тухеля будет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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