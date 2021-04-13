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«Челси» — «Порту»: невероятный гол Тареми ударом через себя на последней минуте

13 апреля 2021, 23:58
13 апреля. «Челси» — «Порту» — 0:1. Гол Тареми. Фото Twitter
13 апреля. «Челси» — «Порту» — 0:1. Гол Тареми. Фото Twitter
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Лондонский «Челси» уступил «Порту» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, по решению УЕФА прошедшая в испанской Севилье на, закончилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. Нападающий Мехди Тареми отличился на 94-й минуте потрясающим ударом через себя в падении.

В полуфинале соперником команды Томаса Тухеля будет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры