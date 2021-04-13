Лондонский «Челси» уступил «Порту» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, по решению УЕФА прошедшая в испанской Севилье на, закончилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. Нападающий Мехди Тареми отличился на 94-й минуте потрясающим ударом через себя в падении.

«Порту» красиво ушел из ЛЧ ???



Только посмотри на этот чудо-голище ударом через себя на последней минуте ? pic.twitter.com/RS256hzn2T — Матч ТВ (@MatchTV) April 13, 2021

В полуфинале соперником команды Томаса Тухеля будет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем».