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Мбаппе побил рекорд Месси

09:26
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе побил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, информирует Opta.

22-летний француз отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1). Он стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, забившим 25 голов в турнире. Его точный возраст на этот момент был 22 года и 80 дней.

Месси забил 25 мячей в Лиге чемпионов, когда ему было 22 года и 286 дней.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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