Мбаппе побил рекорд Месси
09:26
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе побил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, информирует Opta.
22-летний француз отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1). Он стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, забившим 25 голов в турнире. Его точный возраст на этот момент был 22 года и 80 дней.
Месси забил 25 мячей в Лиге чемпионов, когда ему было 22 года и 286 дней.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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