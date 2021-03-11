Мбаппе побил рекорд Месси

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе побил рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, информирует Opta.

22-летний француз отличился в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1). Он стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, забившим 25 голов в турнире. Его точный возраст на этот момент был 22 года и 80 дней.

Месси забил 25 мячей в Лиге чемпионов, когда ему было 22 года и 286 дней.