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Гулачи прокомментировал вылет «Лейпцига» от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов

09:15
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Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было очевидно, что нам нужно было забивать первыми, но у нас не получилось. Во втором тайме у нас была пара шансов, мы были близки к голу, но... Приходилось открываться шире, а «Ливерпуль» этим воспользовался. Неудивительно, ведь эта команда является одной из лучших в Европе в плане контратак», — приводит официальный сайт «Лейпцига» слова Гулачи.

«Ливерпуль» выиграл оба матча 1/8 финала ЛЧ против «Лейпцига» со счетом 2:0, общий счет — 4:0. Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта.

Дополнительная информация:

https://www.dierotenbullen.com/de/aktuelles/neuigkeiten/Saison_2020_21/Stimmen-nach-Rueckspiel-FC-Liverpool.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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