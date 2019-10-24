Мбаппе, Дибала, Стерлинг и Окслейд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
01:51
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Пауло Дибала («Ювентус»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
?? Who ya got ???— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2019
? Paulo Dybala
? Alex Oxlade-Chamberlain
? Kylian Mbapp?
? Raheem Sterling#UCL | #POTW | @FTBSantander
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