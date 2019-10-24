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Мбаппе, Дибала, Стерлинг и Окслейд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

01:51
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Пауло Дибала («Ювентус»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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