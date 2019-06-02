"Майнц" поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов забавной карикатурой

"Майнц" поздравил главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.В финальном матче мерсисайдцы победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

- Да! Поздравляем, Клоппо! Сделан в Майнце, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Клопп играл за "Майнц" с 1990 по 2001 год. С 2001 по 2008 год немецкий специалист был на посту главного тренера команды.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр