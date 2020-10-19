Мавинга назвал самого сильного игрока в составе «Краснодара», а он не сыграет против «Ренна»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Ренна» Крис Мавинга считает полузащитника Реми Кабелла самым сильным игроком в составе «Краснодара».

«Что могу сказать о российском футболе? Там особенный чемпионат, в котором очень сложно играть. «Ренну» придется очень сложно с «Краснодаром». В прошлом сезоне «быки» уступили лишь «Зениту» и «Локомотиву», что говорит о возможностях команды. К тому же, там выступает Кабелла, он находится просто в идеальной форме», — цитирует 29-летнего полузащитника официальный сайт «Ренна».

Как стало известно, Кабелла не полетел с командой на выезд из-за сомнительного теста на коронавирус. По этой же причине остался дома и нападающий Евгений Марков. Также не поможет команде главный тренер Мурад Мусаев, у которого ангина.

Матч 1-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» состоится во вторник, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).