Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" должен быть храброй командой, с первых секунд играющей на победу"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Нас ждут незабываемые переживания. Это будет фантастика, при всех наших болельщиках на трибунах. Мы очень рады, и я тоже возбужден, так как нас ждет суровая игра. "Манчестер Сити" - один из сильнейших клубов мира. Это будет серьезное испытание, - цитииует спеицалита официальный сайт УЕФА. - У всех могут быть свои взгляды к подходу на тот или иной матч. Мы же обязаны играть смело. С первой же секунды должны быть храброй командой, играющей на победу. Таков наш план, и это будет нашей главной задачей во вторник вечером. Я заявил игрокам, что это бонус. Они должны сыграть свободно, бежать, вступать в отбор, бить, спасать ворота. Завтрашний матч - бонус для нас, и нам надо быть собой и играть в свой футбол.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" начнется в 22.00 по московскому времени.

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