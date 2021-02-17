Защитник «Порту» Пепе поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Встреча пройдет 17 февраля и начнется в 23:00 мск.

«Мы надеемся на победу, но знаем, что этого будет очень сложно добиться. Мы сделаем все возможное и постараемся следовать указаниям нашего тренера, чтобы выйти в следующий раунд.

Встреча с Роналду будет особенной, потому что я никогда не играл против Криштиану за всю свою карьеру, хотя тренировался с ним много раз. Однако противостояние «Порту» и «Ювентуса» больше, чем Пепе против Роналду, так что я надеюсь, что мы сможем впервые обыграть туринцев», — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

Пепе и Роналду вместе выступали за «Реал», а также являются игроками сборной Португалии.