Бензема может пропустить матч с «Аталантой» из-за травмы

Форвард «Реала» Карим Бензема пропустил сегодняшнюю тренировку из-за дискомфорта в мышцах, сообщает 19 февраля El Pais. Указано, что он пропустит ближайший матч ла лиги против «Вальядолида». Под вопросом и его участие в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Всего из-за травм пропустили тренировку девять человек. 33-летний француз в текущем сезоне провел 28 матчей за «Реал» и забил 17 мячей при пяти голевых передачах. Матч «Аталанта» — «Реал» состоится 24 февраля.