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Матч «Бенфика» — «Зенит» обслужит испанская бригада арбитров

13:32
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Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матео Лаосом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут соотечественники Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Видеопомощник рефери — Алехандро Эрнандес, четвертый рефери — Сантьяго Хайме.

Матч «Бенфика» — «Зенит» состоится во вторник, 10 декабря, в Лиссабоне. Начало — в 23.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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