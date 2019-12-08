Матч «Бенфика» — «Зенит» обслужит испанская бригада арбитров
13:32
Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом» обслужит испанская бригада арбитров во главе с Матео Лаосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Видеопомощник рефери — Алехандро Эрнандес, четвертый рефери — Сантьяго Хайме.
Матч «Бенфика» — «Зенит» состоится во вторник, 10 декабря, в Лиссабоне. Начало — в 23.00 (мск).
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