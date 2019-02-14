Матч "Аякс" - "Реал" вошел в историю. Впервые с помощью ВАР отменен гол в Лиге чемпионов

На 38-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал" защитник хозяев Тальяфико забил гол, который спустя две минуты арбитр Дамир Скомина отменил.

Этот момент войдет в историю турнира – впервые в еврокубках судья использовал видеоповтор. Во вторник в игре "Рома" – "Порту" (2:1) видеоарбитр (ВАР) и его помощник тоже тщательно изучали один из эпизодов, связанных со взятием ворот, но сам рефери Данни Маккели видеозапись не просматривал.

"Аякс" - "Реал": дебют ВАР в Лиге чемпионов.

А в Амстердаме работали и поляки Шимон Марчиняк (ВАР) с Павелом Гилем (помощник ВАР), изучившие случившееся в площади ворот "Реала", и словенский арбитр Скомина. Он в итоге взглянул на предложенные ему повторы, а затем характерным жестом нарисовал в воздухе экран и поднял руку, сигнализируя об отмене гола и назначении свободного удара в пользу мадридцев.

"Аякс" - "Реал": дебют ВАР в Лиге чемпионов.

С судьями не поспоришь: в момент удара Тальяфико его партнер по "Аяксу" Тадич оказался за линией офсайда, при этом он мешал вратарю Куртуа, то есть принимал активное участие в игре. В этом случае следует определить положение "вне игры", что Скомина и сделал. (Александр Бобров)