Матч «Аталанта» — «Вильярреал» перенесен из-за снегопада
8 декабря, 23:22
Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» сегодня не состоится. Игра была перенесена из-за снегопада в Бергамо.
??? #AtalantaVillarreal ? stata rinviata a causa della neve. Il match verr? recuperato gioved? 9 dicembre con orario che verr? stabilito dalla UEFA. #UCL #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/FjGhDzcDz4— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021
Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, матч должен состояться завтра. В УЕФА примут решение, в какое время начнется матч.
Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени. Перед последним туре испанский клуб идет вторым в группе F с семью очками. У «Аталанты» шесть очков и третье место.
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