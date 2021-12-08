Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» сегодня не состоится. Игра была перенесена из-за снегопада в Бергамо.

??? #AtalantaVillarreal ? stata rinviata a causa della neve. Il match verr? recuperato gioved? 9 dicembre con orario che verr? stabilito dalla UEFA. #UCL #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/FjGhDzcDz4 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2021

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, матч должен состояться завтра. В УЕФА примут решение, в какое время начнется матч.

Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени. Перед последним туре испанский клуб идет вторым в группе F с семью очками. У «Аталанты» шесть очков и третье место.