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Матч «Аталанта» — «Вильярреал» перенесен из-за снегопада

8 декабря, 23:22
Заснеженный стадион в Бергамо. Фото ФК «Аталанта»
Заснеженный стадион в Бергамо. Фото ФК «Аталанта»
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Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» сегодня не состоится. Игра была перенесена из-за снегопада в Бергамо.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, матч должен состояться завтра. В УЕФА примут решение, в какое время начнется матч.

Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени. Перед последним туре испанский клуб идет вторым в группе F с семью очками. У «Аталанты» шесть очков и третье место.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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