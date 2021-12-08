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«Отличный футбол от лучшей команды России!» Губерниев — об игре «Зенита» с «Челси»

Губерниев отреагировал на итог матча «Зенит» — «Челси» в Лиге чемпионов
23:22
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» (3:3).

«Отличный футбол от лучшей команды России! Когда игроки «Зенита» раскрепощены, они способны на многое. Да, питерцы не выиграли, но показали действительно классный футбол. Когда нет давления результатом, все у команды получается. Так нужно учиться играть в каждом матче, не бояться никого. Сегодня мы увидели «Зенит», умеющий играть в футбол. Они в очередной раз доказали, что являются лучшей командой нашей страны абсолютно по делу. Почему так нельзя было играть на протяжении всего турнира? Это вопрос давления», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) со второго места квалифицировался в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры