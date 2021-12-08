Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси» (3:3).

«Отличный футбол от лучшей команды России! Когда игроки «Зенита» раскрепощены, они способны на многое. Да, питерцы не выиграли, но показали действительно классный футбол. Когда нет давления результатом, все у команды получается. Так нужно учиться играть в каждом матче, не бояться никого. Сегодня мы увидели «Зенит», умеющий играть в футбол. Они в очередной раз доказали, что являются лучшей командой нашей страны абсолютно по делу. Почему так нельзя было играть на протяжении всего турнира? Это вопрос давления», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По итогам группового этапа ЛЧ «Зенит» (5 очков) занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Челси» (13 очков) со второго места квалифицировался в плей-офф ЛЧ.