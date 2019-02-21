Массимилиано Аллегри: "Юве" не потерял шансов после поражения от "Реала" в прошлом сезоне, сохраняем шансы и сейчас"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Атлетико"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда сохраняет шансы на выход в следующую стадию. Ответная встреча состоится 12 марта.

- Хуже, чем сегодня во втором тайме, мы сыграть не могли, - цитирует официальный сайт УЕФА Алегри. - Понимали, что "Атлетико" не даст нам сыграть хорошо, но не сумели адаптироваться и были наказаны. В Турине будет непросто. Нам надо будет провести великий матч, но я по-прежнему уверен.

Второй тайм получился ужасным, потому что мы допустили ошибку, когда позволили сопернику втянуть себя в его игру. "Атлетико" очень хорошо умеет делать так, что игра протекает без ударов по воротам. Сейчас у нас будет шанс все изменить, и мы должны сохранять веру.

Мы не потеряли шансов после домашнего поражения 1:3 от "Реала" в прошлом сезоне, сохраняем шансы и сейчас. Надо как можно быстрее забыть это поражение и постараться сыграть в Турине лучше, потому что в матчах с такой командой как "Атлетико" любой неточный пас приводит к проблемам.