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Мартен де Рон: «Бились как львы 90 минут»

02:29
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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда боролась до конца. По его словам, игроки не собираются сдаваться.

«Бились как львы 90 минут. Горько, но не будем сдаваться», — написал де Рон в Twitter.

Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.

Аталанта — Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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