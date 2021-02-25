Мартен де Рон: «Бились как львы 90 минут»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда боролась до конца. По его словам, игроки не собираются сдаваться.

«Бились как львы 90 минут. Горько, но не будем сдаваться», — написал де Рон в Twitter.

Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.