Мартен де Рон: «Бились как львы 90 минут»
02:29
Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон после поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команда боролась до конца. По его словам, игроки не собираются сдаваться.
«Бились как львы 90 минут. Горько, но не будем сдаваться», — написал де Рон в Twitter.
Ответная игра состоится 16 марта в Мадриде.
Опрос
проголосовало: 12795Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю