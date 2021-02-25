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Лукас Васкес назвал результат матча с «Аталантой» справедливым

02:21
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Форвард «Реала» Лукас Васкес поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0).

«Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 25 февраля. — Думаю, результат справедлив. После красной карточки соперник отошел в оборону и здорово защищался.

Они делали то, что должны были. Поэтому нам было сложно отыскать свободное пространство, но забитый гол осчастливил нас. Но еще ничто не гарантировано, поскольку впереди ответный матч".

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди. Ответная игра состоится 16 марта.

Аталанта — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029473--atalanta-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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