Маркиньюс не считает матчи с «Баварией» реваншем за прошлогодний финал Лиги чемпионов

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньюс поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы всегда готовы к таким матчам — против великих команд с классными игроками, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 6 апреля. — «Бавария» в отменной форме, идет в Лиге чемпионов без поражений. Чтобы увезти домой хороший результат, нам надо показать свой максимум. Все понимают, что исход матча решат мелочи.

Мы не считаем этот матч реваншем (за прошлогодний финал Лиги чемпионов — Прим. «СЭ»). Другой контекст, у нас поменялся тренер. Много игроков ушло. Если кто-то, кто играл в том финале, хочет черпать в этом дополнительную мотивацию, то пожалуйста».

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.