Марио Гетце: "Плохо, что "Боруссия" не сумела забить мяч на выезде"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце после поражения от "Тоттенхэма" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что разочарован из-за отсутствия забитого гола на выезде.

- Мы пропустили быстрый гол во втором тайме, а затем второй и еще один со стандарта, - цитирует официальный сайт УЕФА Гетце. - Плохо, что мы не сумели забить мяч на выезде. В первом тайме мы хорошо выглядели, но сильно сдали после перерыва. В итоге все решают детали