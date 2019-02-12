"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ": состав хозяев. Лукаку и Санчес - в запасе

Стал известен состав "Манчестер Юнайтед" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес начнут встречу на скамейке запасных.

Полностью заявка "МЮ" выглядит следующим образом: Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд; запасные - Ромеро, Далот, Джоунс, Фред, Мата, Алексис Санчес, Лукаку.

"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени