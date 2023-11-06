«Манчестер Сити» — «Янг Бойз»: время начала и трансляция матча Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» примет «Янг Бойз» в Лиге чемпионов 7 ноября
«Манчестер Сити» на своем поле примет «Янг Бойз» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Игра пройдет на стадионе Etihad Stadium в Манчестере, Англия. Начало — в 23:00 по московскому времени.
«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
После трех туров «Манчестер Сити» набрал максимальные 9 очков и лидирует в турнирной таблице группы G. В активе «Янг Бойз» 1 балл, команда занимает третье место.
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