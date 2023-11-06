«Милан» на своем поле примет «ПСЖ» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Игра пройдет на стадионе Giuseppe Meazza в Милане, Италия. Начало — в 23:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Милан» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 22.45 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После трех туров «Милан» набрал 2 очка и занимает последнюю строчку в турнирной таблице группы F. В активе «ПСЖ» 6 баллов, команда единолично лидирует в группе.

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