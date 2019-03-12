"Манчестер Сити" - "Шальке": Зинченко и Коноплянка в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шальке".

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данилу, Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро, Сане.

"Шальке": Ферманнн, Брума, Стамбули, Сане, Очипка, Коноплянка, Сердар, Бенталеб, Маккенни, Бургшталлер, Эмболо.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил со счетом 3:2.

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