Трансляция матча ЛЧ «Ман Сити» — «Лейпциг» на канале «Матч Футбол 3» начнется в 22.45

28 ноября «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» проведет игру с немецким «Лейпцигом» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в городе Манчестер (Англия). Начало — в 23.00 по Москве.

Зрители смогут увидеть трансляцию противостояния «Манчестер Сити» — «Лейпциг» на канале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 22.45 мск. Телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с самыми интересными событиями всех игр Лиги чемпионов вторника.

Следить за ключевыми событиями игры «Ман Сити» — «Лейпциг» можно будет в матч-центре «СЭ».

«Манчестер Сити» с 12 баллами лидируют в турнирной таблице группы G. Команда Хосепа Гвардиолы ранее досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. «Лейпциг» — второй с 9 очками в квартете. Немецкий клуб также пробился в 1/8 финала турнира.

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