28 ноября мадридский «Атлетико» в городе Роттердам (Нидерланды) в гостях встретится с «Фейеноордом» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе de Kuip. Начало — в 23.00 по Москве.

Канал «Матч Арена» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Фейеноорд» — «Атлетико». Начало — в 22.45 мск. Увидеть самые важные и интересные события противостояния ЛЧ можно будет с помощью онлайн-переклички на канале «Матч Премьер».

Читатели сайта «СЭ» смогут узнать о ключевых событиях встречи «Фейеноорд» — «Атлетико» в матч-центре.

Нидерландская команда с шестью очками занимает третье место в группе E ЛЧ. «Атлетико» тренера Диего Симеоне находится на первой строчке с 8 баллами.

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