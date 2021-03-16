Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече англичане уверенно обыграли соперника со счетом 2:0. Отметим, что «Гладбах» проигрывает уже 6 матчей подряд во всех турнирах, а победу команда в последний раз одерживала 3 февраля в Кубке Германии.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия» М вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» М