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«Манчестер Сити» — «Боруссия» М, 1/8 финала ЛЧ: онлайн трансляция матча

21:30
«Манчестер Сити» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Фото twitter.com/borussia
«Манчестер Сити» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Фото twitter.com/borussia
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Сегодня, 16 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече англичане уверенно обыграли соперника со счетом 2:0. Отметим, что «Гладбах» проигрывает уже 6 матчей подряд во всех турнирах, а победу команда в последний раз одерживала 3 февраля в Кубке Германии.

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия» М вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» М

Манчестер Сити — Боруссия М

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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