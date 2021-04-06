«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д, Лига чемпионов: смотреть онлайн трансляцию матча
20:00
Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Этихад» состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире канала Матч Футбол 1 и на сайте Матч ТВ.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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