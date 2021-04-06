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Покеттино заявил, что «ПСЖ» приехал в Мюнхен за победой

19:53
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«В плей-офф никого нельзя сбрасывать со счетов, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 6 апреля. — Мы играем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои способности. Приехали сюда за победой. «Бавария» — прекрасно организованная команда, с высокой оборонительной линией и атакующими игроками, которые могут в одиночку решить исход матча. Нужно будет найти верный баланс. Не бросаться вперед чересчур смело и не терять мяч в опасных зонах.

Люди много говорят о Неймаре и Мбаппе. Но я верю, что все 11 игроков, которых я завтра поставлю в состав, сделают все необходимое для нашей победы. В прошлом сезоне был финал. Теперь другая ситуация, два матча. Это не реванш, но это вызов. Победить такую сильную команду, как «Бавария», это всегда вызов".

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029488--bayern-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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