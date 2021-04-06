Покеттино заявил, что «ПСЖ» приехал в Мюнхен за победой

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«В плей-офф никого нельзя сбрасывать со счетов, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 6 апреля. — Мы играем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои способности. Приехали сюда за победой. «Бавария» — прекрасно организованная команда, с высокой оборонительной линией и атакующими игроками, которые могут в одиночку решить исход матча. Нужно будет найти верный баланс. Не бросаться вперед чересчур смело и не терять мяч в опасных зонах.

Люди много говорят о Неймаре и Мбаппе. Но я верю, что все 11 игроков, которых я завтра поставлю в состав, сделают все необходимое для нашей победы. В прошлом сезоне был финал. Теперь другая ситуация, два матча. Это не реванш, но это вызов. Победить такую сильную команду, как «Бавария», это всегда вызов".

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени.