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Малиновский считает, что ничья была бы более закономерным результатом матча с «Шахтером»

08:33
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский — о матче с «Шахтером» (1:2) в Лиге чемпионов.

— «Шахтер» есть «Шахтер». Это лучшая команда Украины, даже конкурентов на данный момент нет, — цитирует футболиста официальный сайт «Шахтера». — Нам чуть-чуть не повезло, но двигаемся дальше. Пропустили на последних секундах, возможно, нужно было где-то мелкий фол сделать, где-то грамотнее сыграть. Тяжело сейчас говорить. Главное — правильно все проанализировать и в следующих матчах не допускать ошибок. Может, не хватило опыта Лиги чемпионов, поэтому на последних секундах пропустили. Думаю, ничья — более закономерный результат. На замену всегда тяжело выходить. Постарался разбежаться, были неплохие моменты у меня, но немного не хватило. Надеюсь, в следующих играх залетит.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

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Дополнительная информация

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/october/2_news/2_malinovskyi/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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