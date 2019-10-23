Магомед Оздоев: «Ответная игра с «Лейпцигом» будет другой»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

— Такой футбол — здесь и проигрываешь, и выигрываешь, — цитирует Оздоева сайт «Зенита». — Я думаю, что сегодня был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчет некоторые моменты. Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной игре мы, дай Бог, выиграем.

— Самое очевидное наблюдение сегодня — это два разных тайма в исполнении «Зенита».

— Первый тайм — да, мы играли на выезде, втягивались, затем повели в счете. Думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на нас, мы прибывали после первого гола, но затем так получилось, что пропустили какой-то фантастический мяч. Потом были моменты, но забить не получилось.

— Человек, который в прошлом сезоне забивал не без вашей помощи, сегодня сделал это снова, причем не менее фантастическим образом. Это Ярослав Ракицкий.

— Я думаю, что Ракицкий хорошо пробил и попал как надо. Думаю, Ярик возвращается.

— У вас на ногах несколько свежих шрамов. Сегодня было жестче, чем обычно?

?— Нет, это отголоски прошлой игры с «Ростовом». На каждый матч мы выходим биться, потому что если ты не будешь биться за каждый кусочек поля, ты не будешь побеждать.



— Ответная игра с «Лейпцигом» будет другой?

— Конечно. Потому что на «Газпром Арене» мы играем совсем по-другому. Дома всегда полный стадион, это бодрит и несет вперед.