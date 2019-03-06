Лукас Васкес: "Аякс" заслужил победу"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес выразил разочарование тремя поражениями подряд. Мадридцы уступили дважды дома "Барселоне", а потом проиграли "Аяксу" (1:4) и вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Мы провели три плохих матча, не показав настоящей игры "Реала", – цитирует Marca Васкеса. – Мы были не так хороши, как "Аякс". Соперник заслужил эту победу. Мы должны это принять. Сезон сложился не так, как рассчитывали. Но говорить, что цикл нынешней команды закончен, было бы преувеличением.

Остается поздравить "Аякс". У нас были шансы, но мы их не использовали. Сложно объяснить, что стало с нашей формой. Нужно сосредоточиться на концовке сезона.