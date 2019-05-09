Луи ван Гал: "Выход Льоренте сыграл большое значение в матче "Аякс" - "Тоттенхэм""

Бывший главный тренер "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал считает, что выход на поле Фернандо Льоренте сыграл важную роль в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:3).

- Выход Льоренте имел большое значение после перерыва, - цитирует BBC ван Гала. - Маттейс де Лигт и Дэйли Блинд были заняты им. Защита "Аякса" не смогла правильно сыграть в этой ситуации.

Это поражение стало совершенно ненужным. До перерыва ничто не предвещало беды, счет был 2:0. Во втором тайме "Тоттенхэм" стал все больше и больше рисковать, и все больше и больше нападающих выходили на поле. "Аякс" сделал неправильный ход с владением мячом в этой фазе.