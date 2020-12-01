Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча с «Зальцбургом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, верю в победу «Локомотива» и уверен, что все футболисты нашей команды тоже в это верят, все с огромной мотивацией. Они понимают, что завтра одна из самых важных игр в этом году, и нужно выполнить задачу минимум — выход в евровесну, — сказал Дмитрий Булыкин «СЭ». — Многое изменилось с предыдущего матча в Австрии. Ребята находятся в разной форме: есть, конечно, травмированные, есть перегруженные и уставшие».

Булыкин выразил уверенность, что на игру футболисты выйдут с большой самоотдачей. По его мнению, завтрашняя игра будет очень важной, исходя из шансов «Локо» на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Он считает, что плохой игры не должно получиться, исходя из предыдущих матчей команды в еврокубке.

Также Булыкин выразил надежду, что удача будет на стороне «Локомотива», и железнодорожники реализуют свои моменты.

«Всегда есть чего опасаться, но все будет зависеть от наших игроков», — подытожил бывший нападающий «Локо». (Беседовала Екатерина Звенигородская)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 20.55 по московскому времени. В случае победы у команды будет шанс на попадание в плей-офф.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»