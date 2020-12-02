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В совете директоров оценили выступление «Локо» в ЛЧ: «Не то, что мы хотели»

10:00
Юрий Нагорных. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Нагорных. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зальцбурга» (1:3). Московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

— Сегодня был необычный матч, — заявил Нагорных. — Мы остались практически без средней линии. Сложно все было, перестроено. Вместе с тем, команда все равно боролась. Наверное, никому сегодня нельзя предъявить претензии по части отсутствия самоотдачи. Обстоятельства не позволили сегодня реализовать ту задачу, которая стояла перед командой.

— Команда опять лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Это провал?

— Наверное, это не то, что мы все хотели. В том числе и болельщики. Будем делать выводы дальше.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.

(Севастиан Терлецкий)

Локомотив — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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