В совете директоров оценили выступление «Локо» в ЛЧ: «Не то, что мы хотели»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Зальцбурга» (1:3). Московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

— Сегодня был необычный матч, — заявил Нагорных. — Мы остались практически без средней линии. Сложно все было, перестроено. Вместе с тем, команда все равно боролась. Наверное, никому сегодня нельзя предъявить претензии по части отсутствия самоотдачи. Обстоятельства не позволили сегодня реализовать ту задачу, которая стояла перед командой.

— Команда опять лишилась шансов на плей-офф Лиги чемпионов. Это провал?

— Наверное, это не то, что мы все хотели. В том числе и болельщики. Будем делать выводы дальше.

После поражения от «Зальцбурга» железнодорожники потеряли шансы на выход из группы A — у них три очка после пяти игр. На счету австрийской команды четыре балла и третья строчка в таблице.

(Севастиан Терлецкий)